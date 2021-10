Prefeitos discutem possibilidade de instalação de pedágio na ERS-118

A possibilidade de instalação de pedágio na ERS-118 tem gerado preocupação entre os prefeitos por onde passa a rodovia, em especial Viamão e Alvorada. O tema foi pauta de reunião entre os gestores municipais que integram a Associação dos Municípios da Região Metropolitana (Granpal) e o governo do Estado.

No encontro com os secretários estaduais de Parcerias Estratégicas, Leonardo Busatto, e de Logística e Transporte, Juvir Costella, o presidente da Granpal, prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, destacou o interesse dos municípios em participar das discussões e lembrou ser preciso levar em consideração o ponto de vista econômico e urbanístico da implantação do pedágio. "Quem vai pagar a conta são os municípios, pois os motoristas sempre encontrarão um ponto de fuga", destacou.

O prefeito de Viamão, Valdir Bonatto, afirmou que sua cidade será a mais afetada com a implementação do pedágio e que não pode pagar a conta sozinho pelos serviços que serão prestados, como guincho e manutenção. A cidade lançou uma frente contra a instalação da cobrança na rodovia. Já o prefeito de Sapucaia do Sul, Volmir Rodrigues, mostrou-se contrário à implementação e lembrou a necessidade de obras complementares, além da duplicação da via, como iluminação e sinalização.

Busatto disse que o governo está aberto ao diálogo e que o modelo a ser implementado na região ainda está em estruturação. "O bloco de concessão que envolve a ERS-118 voltará à discussão no final de outubro e novembro e vamos buscar um acordo", acrescentou. A reunião contou ainda com a participação do prefeito de Nova Santa Rita, Rodrigo Battistela, além de representantes de Cachoeirinha e Canoas.

Há alguns meses, vereadores de Gravataí também criou um movimento contra a criação de praças de pedágio na estrada da Região Metropolitana. À época, o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, afirmou que não haveria a cobrança na rodovia.