Sicredi repassa verba para projeto no Vale do Rio Pardo

O Fundo Social da Sicredi Vale do Rio Pardo foi criado em 2019 com o objetivo de apoiar ações sociais de interesse coletivo desenvolvidas nas comunidades de atuação da instituição. Na noite desta quinta-feira (30), a cooperativa fez o repasse dos recursos provenientes do ciclo 2021, que correspondem a 2% das sobras líquidas em 2020.

Neste ano, a iniciativa vai beneficiar 93 projetos desenvolvidos nos nove municípios de abrangência da Sicredi regional, impactando cerca de 14 mil pessoas. As inscrições para o Fundo Social ocorreram no mês de agosto, sendo o limite proposto de um projeto por entidade com valor de até R$ 10 mil. No total foram inscritas 118 iniciativas, o que resultou na solicitação de aproximadamente R$ 1 milhão para um orçamento de R$ 532 mil. Ao todo, foram contemplados projetos Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires, Sinimbu, Vera Cruz, Passo do Sobrado, Herveiras, Rio Pardo, General Câmara e Vale Verde.