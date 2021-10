Fundador da Casa do Piano fará restauro de peça histórica de Pelotas

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas recebeu a visita de Rogério Resende, fundador da Casa do Piano de Brasília. Restaurador e afinador de pianos, o pelotense, que mora em Brasília desde os anos 1970, está na cidade realizando a entrega de um piano para a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) e ministrando uma oficina de pintura para quem está em processo de recuperação. Resende se ofereceu para restaurar o piano do Theatro Sete de Abril.

Ao receber em mãos uma amostra do trabalho feito pelos 20 reeducandos da Associação, Paula expressou a admiração pela iniciativa. O profissional doou um piano parcialmente restaurado e personalizado, e deixou a cargo dos recuperandos a finalização, por meio da pintura em laca, tipo de pintura que o instrumento musical recebe.

O encerramento da oficina de pintura em laca na instituição será nesta quarta-feira. O resultado foi, segundo Resende - e também na visão do presidente da Apac, Leandro Thurow, conforme destacou o restaurador - melhor que o esperado: "Estamos radiantes. Eles (os recuperandos) absorveram muito mais do que a nossa expectativa, se dedicaram muito e ficaram extremamente satisfeitos com o que conseguiram fazer nas aulas".

Paula Mascarenhas e Rogério Resende iniciaram as tratativas para promover o restauro do piano do Theatro Sete de Abril. Após o profissional se oferecer para realizar o conserto do instrumento, que possui uma importante história na cidade, a gestora prontamente se mostrou parceira. Dessa forma, nesta quinta-feira (30) o piano saiu da sede da secretaria de Cultura (Secult), com auxílio de um equipamento especial, e será transportado até Brasília.

Paula destacou a importância desse processo ser feito por uma pessoa altamente técnica e em um local renomado, como é a Casa do Piano. O instrumento será levado por Resende, que ficará como fiel depositário. A partir da análise das condições, será feito um orçamento e planejamento por parte do município para arcar com as despesas do piano. A ideia é que, após o período necessário, o restauro seja finalizado pelos apenados da Apac. "Devido ao notório saber e reconhecimento que Rogério possui, com seus serviços técnicos especializados, vamos abrir um processo para propiciar esse restauro. Quando o Theatro Sete de Abril abrir novamente suas portas, o piano precisa estar lá", afirmou a prefeita.