Feevale é a primeira do Brasil a ter aval para realizar exames toxicológicos

A Universidade Feevale, de Novo Hamburgo, foi a primeira do Brasil a ser credenciada pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) a realizar exames toxicológicos de larga janela de detecção, identificando a presença de substâncias psicoativas que se depositam nos fios de cabelo ou pelos por um período mínimo de 90 dias. A portaria, assinada pelo secretário nacional de Trânsito do Ministério da Infraestrutura, Frederico de Moura Carneiro, foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (29).

Com isso, o Laboratório de Análises Toxicológicas da Feevale passa a ser o único da Região Metropolitana de Porto Alegre a ser autorizado a registrar os resultados diretamente na base do Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach). Os demais apenas coletam o material e encaminham as amostras para São Paulo, o que requer um período maior de tempo para a obtenção dos resultados. A instituição começará a atender essa demanda nos próximos dias, assim que a integração com a base de dados do Renach estiver concluída.

Conduzir veículo das categorias C, D ou E com exame toxicológico vencido há mais de 30 dias é considerado uma infração gravíssima, com multa e suspensão do direito de dirigir por três meses, condicionando a liberação da suspensão à inclusão, no Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach), de resultado negativo em novo exame. Todos os motoristas habilitados nessas categorias com idade inferior a 70 anos devem realizar o exame toxicológico a cada dois anos e seis meses, independente se exerce ou não atividade remunerada. Já os condutores acima de 70 anos de idade devem fazer o exame apenas na renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).