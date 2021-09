Sebrae inaugura espaço de coworking na cidade de Ijuí

Foi inaugurado nesta quarta-feira (29) o novo Espaço de Negócios do Sebrae RS, em Ijuí. O ambiente vai receber empresários, empreendedores e interessados em empreendedorismo para conversas, consultas e capacitações.

Por ser coworking, também é possível utilizar a estrutura oferecida pelo Sebrae para encontros com clientes e fornecedores, trabalho e outras possíveis necessidades. O Espaço de Negócios disponibiliza café e internet aos visitantes num ambiente contemporâneo, que combina cores, iluminação e interação em uma área total de 250m².

Com estrutura modular, o ambiente tem a opção de autoatendimento e o uso da tecnologia. O endereço do espaço é na avenida Vinte e Um de Abril, nº 11, Centro, e o horário de funcionamento é das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h. O uso do espaço é gratuito, mas, para utilização das salas, é preciso fazer agendamento prévio.