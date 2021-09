Paraí recebe implantes contraceptivos para colocação via SUS

A secretaria municipal de Saúde e Assistência Social de Paraí recebeu, nesta semana, a disponibilização de 30 unidades de implantes contraceptivos via Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo é atender mulheres em situação de vulnerabilidade social. Neste primeiro momento, a ideia é atender mulheres cadastradas e atendidas pelo Bolsa Família.

Os dois médicos ginecologistas que atuam na Unidade Básica de Saúde de Paraí realizarão a avaliação da paciente e a colocação do implante subcutâneo liberador de etonogestrel, que tem duração de três anos. O acompanhamento destas pacientes será realizado na UBS. As interessadas devem procurar a Unidade Básica de Saúde, e verificar os protocolos necessários com o médico ginecologista.