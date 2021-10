RGE moderniza subestação de Palmeira das Missões

A RGE concluiu as obras de modernização da subestação Palmeira da Missões. O investimento de R$ 8,9 milhões aumenta a confiabilidade no atendimento aos consumidores e beneficia pelo menos 20 mil e trezentos clientes dos municípios de Palmeira das Missões, Novo Barreiro, São José das Missões e São Pedro das Missões .

A ampliação incluiu a troca de equipamentos obsoletos, com a substituição do transformador TR de 12,5 MVA, substituição dos religadores e alimentadores, por módulos completos, além da substituição de três chaves seccionadoras de alta tensão. De forma prática, a obra de modernização representa uma redução nos riscos de interrupção do fornecimento e maior velocidade no restabelecimento do serviço, além de possibilitar a expansão do sistema elétrico da região.