Materiais de construção são doados a famílias de São Borja

O departamento de Habitação da secretaria municipal de Desenvolvimento Social de São Borja está desenvolvendo o Projeto Mãos Dadas, que visa arrecadar materiais de construção para viabilizar pequenas reformas em residências de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Foi realizada uma triagem e identificadas as famílias mais necessitadas, sendo que 11 famílias foram selecionadas para participar do projeto.

A ideia é que empresas, grupos de voluntariado, entidades e instituições possam aderir à iniciativa e somar forças no processo, através da doação de materiais de construção. Além disso, no dia 8 de outubro, das 10h às 15h, na Praça XV de Novembro, a secretaria realizará uma ação denominada "Dia da Troca", para arrecadar sacos de cimento.

As residências que foram apadrinhadas estão recebendo os materiais de construção e ficarão responsáveis por executar os serviços de reforma. Quatro famílias já receberam as doações de janelas, portas, madeiras e folhas de zinco. Segundo explica a diretora do Departamento de Habitação, Renata Dourado, as famílias contempladas farão mutirão para realizar as obras.

O prefeito Eduardo Bonotto ressalta que muitas famílias sonham em fazer reformas de suas casas e, mesmo trabalhando, não conseguem ter condições para isso. "Portanto, esse projeto possibilitará um ambiente com mais conforto, dignidade e segurança às famílias beneficiadas. Por isso, esperamos contar com a solidariedade de empresas, instituições e pessoas que se sensibilizem e possam contribuir com a iniciativa", disse Bonotto.