Prefeito altera lei de parcerias público-privadas em Caxias do Sul

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, sancionou a lei que altera o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas. O chefe do Executivo foi incluído como membro do Conselho Gestor e terá a atribuição de presidência o órgão.

Pela nova lei, a secretaria de Gestão e Finanças passa a ser responsável pela execução das atividades operacionais e de coordenação das parcerias público-privadas, além das demais atribuições já previstas. Também foi alterado de 1% para 5% da receita líquida corrente o índice vinculado para estruturação de melhores projetos, visando à entrega mais fácil e eficiente dos serviços à população. O valor estimado para celebração de parcerias público-privadas seria na ordem de R$ 100 milhões anuais, considerando a receita corrente líquida deste ano de R$ 2 bilhões.