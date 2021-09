Gramado registra 20 hectares desmatados da Mata Atlântica

A secretaria do Meio Ambiente de Gramado integrou a operação Mata Atlântica em Pé, coordenada pelo Ministério Público e que ocorreu simultaneamente em 17 estados brasileiros do bioma. De toda a área mapeada, incluindo as localidades de Pedras Brancas, São Roque, Linha 15 e Linha Marcondes, foram confirmados 20,29 hectares de mata nativa desmatada no município, equivalente a 20 campos de futebol.

Para chegar ao resultado, a prefeitura de Gramado e o Ministério Público utilizaram o cruzamento de dados de sistemas de monitoramento Atlas da Mata Atlântica e Plataforma MapBiomas Alerta, sendo possível identificar diversas áreas de matas nativas desmatada na região e desta forma será possível responsabilizar os infratores nas esferas administrativa, civil e criminal. "No RS, participaram da ação 23 cidades, totalizando 44 áreas vistoriadas. O município de Gramado contribuiu com 20 áreas fiscalizadas, ou seja, quase 50% do total de áreas vistoriadas no Estado", explicou a secretária de Meio Ambiente, Maria de Lurdes Hencke.

Os resultados obtidos desta ação fiscalizatória chama atenção para a proteção do bioma Mata Atlântica, que é de fundamental importância para a conservação das espécies animais e vegetais, "para a proteção das águas e estabilidade geológica, sendo peça chave para a harmonia ecológica e manutenção da vida como um todo", concluiu a secretária.