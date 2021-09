Novo Hamburgo abre período para matrículas na rede municipal

A secretaria municipal de Educação de Novo Hamburgo inicia nesta sexta-feira (1) o processo para inscrição de novos alunos nas escolas municipais para o ano letivo de 2022. Pela primeira vez, os pais e responsáveis também poderão inscrever as crianças e jovens pela internet, preenchendo um formulário virtual e anexando cópia dos documentos solicitados.

As inscrições de novos alunos podem ser feitas, também, de forma presencial em todas as 89 escolas municipais de Novo Hamburgo. As famílias devem optar pela escola mais próxima de sua residência. Os responsáveis pelas crianças e jovens que ainda não estão matriculados, mas que desejam estudar nas escolas municipais em 2022 devem fazer a inscrição entre os dias 1º e 16 de outubro.