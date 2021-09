Natal Luz de Gramado oferece ingressos para a abertura do evento em troca de alimentos não perecíveis

O evento terá a presença Orquestra Sinfônica de Gramado Música, solidariedade e emoção serão as marcas do espetáculo de abertura do 36º Natal Luz de Gramado, no Lago Joaquina Bier, dia 28 de outubro.e uma breve apresentação dos principais espetáculos natalinos, e poderá ser visto através da troca de alimentos por ingressos.

A comunidade poderá participar da cerimônia demonstrando a sua solidariedade através da troca de alimentos não perecíveis por ingressos. Dois quilos dão direito a um ingresso, limitados a quatro ingressos (oito quilos) por CPF. A troca ocorrerá a partir de 4 de outubro no auditório do Gabinete da Primeira-Dama (junto ao prédio das Damas de Caridade), no turno da tarde, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30. Os ingressos solidários serão disponibilizados nos setores arquibancada e arquibancada especial.

Além de apresentar documentos de identidade e de comprovante de residência, será exigida a assinatura de um termo de responsabilidade em que a pessoa fica ciente de que a venda destes ingressos é proibida. A pessoa também declara estar ciente de que, em razão da pandemia causada pela Covid-19, é necessário o uso de máscara durante o espetáculo, não sendo permitido o consumo de alimentos e bebidas no local. Também deve se ompromete a alertar a Gramadotur caso ela ou seus acompanhantes apresentem sintomas que possam indicar infecção pela Covid-19.