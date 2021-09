Esgoto tratado chegará a 22 mil pessoas em Esteio e Sapucaia do Sul

Quinze bairros de Esteio e Sapucaia do Sul estão sendo integrados ao sistema de esgotamento sanitário da Região Metropolitana de Porto Alegre, possibilitando a conexão de 10 mil residências onde a rede pública, que já está disponível, não chega à estação de tratamento. Isso porque os 67 metros de rede de esgoto que faltavam para interligar um coletor estão sendo implementados.

Utilizado pela primeira vez pela Ambiental Metrosul, o procedimento consiste na instalação da tubulação por pequenas perfurações, eliminando a abertura de grandes valas em vias públicas e calçadas, minimizando os impactos e possíveis transtornos aos pedestres e ao tráfego urbano local. Nesta semana está prevista a conexão da nova tubulação à rede, com o começo da instalação dos poços de visitas (estruturas que dão acesso à rede para manutenções), e a estimativa é de que os trabalhos sejam concluídos em torno de 30 dias. A continuidade das intervenções, no entanto, depende de condições climáticas adequadas uma vez que o terreno onde a obra está sendo executa, pela proximidade com o Arroio Esteio, precisa estar seco e firme.

Assim, em torno de 22 mil pessoas dessas duas cidades contarão com coleta e tratamento de esgoto já que, com o complemento da rede, os efluentes domésticos gerados nessas regiões serão direcionados à estação de tratamento de esgoto Esteio/Sapucaia, que atende as duas cidades. Mais moderna e com capacidade de tratamento de 250 litros de esgoto por segundo, essa estação pode atender a uma população de até 220 mil moradores, por sistema de lodos ativados, que zera a geração de odores durante o processo.

O levantamento aconteceu nos bairros de Esteio e Sapucaia do Sul após a obra para o complemento de rede. Os dados coletados estão auxiliando a empresa no planejamento das obras para a conexão à rede das 10 mil residências, para atuar pontualmente nas regiões sem a caixa de inspeção, estrutura em que é feita a conexão da ligação interna do imóvel à rede pública de esgoto.