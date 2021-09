Jovem agredida em Pelotas vai receber indenização do Estado

A Justiça gaúcha condenou o Estado a pagar R$ 33 mil de indenização para uma jovem que foi vítima de agressão policial durante uma abordagem da Brigada Militar (BM). O caso ocorreu em 2018, em Pelotas.

A menina estava em um bar junto com outros amigos. Os frequentadores do estabelecimento foram abordados pelos policiais na calçada. Durante a ação, a vítima foi agredida física e verbalmente, algemada e colocada em uma viatura, mesmo não tendo sido encontrado nada com ela na revista e sem que ela esboçasse qualquer reação para a truculência.

Posteriormente, os policiais deram voltas em ruas da cidade com a jovem dentro da viatura. Ela foi agredida novamente no interior do veículo e acabou tendo que ser levada para um pronto atendimento, pois sofria de síndrome do pânico e entrou em crise.

Na época dos fatos, houve repercussão do fato entre os acadêmicos da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), já que um dos policias, apontado como responsável pelas agressões, estudava com a jovem no mesmo curso. Entre outras coisas, consta na ocorrência que um dos policiais tirou uma foto da jovem algemada na delegacia, após o atendimento médico, e compartilhou a imagem com o grupo de estudantes da faculdade em um aplicativo de mensagens. A alegação dos policiais para que ela fosse conduzida para o registro na Polícia Civil é de que ela teria reagido à abordagem.

Dias depois da ocorrência, a menina deixou de comparecer às aulas temporariamente, recebendo auxílio dos pais para superar os abalos psicológicos, deixou o estágio que exercia junto ao Ministério Público do Trabalho, passou por acompanhamento psicológico e psiquiátrico, além de trocar de turma para não mais frequentar a mesma sala de aula com o policial quando retornou às aulas. Na época, um Inquérito Policial Militar foi aberto pelo Comando da BM, mas acabou arquivado.