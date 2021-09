Nova emergência do hospital de Estrela é inaugurada

Em cerimônia, a Rede de Saúde Divina Providência realizou a inauguração das novas instalações do serviço de emergência do Hospital Estrela. Durante o período das obras, que ampliaram o espaço em 350 metros quadrados os atendimentos não foram paralisados neste período. A cerimônia marcou ainda a assinatura do contrato que garantiu a retomada das cirurgias eletivas, uma demanda regional de mais de dois anos.

As obras tiveram investimento de R$ 1,6 milhão, sendo R$ 1 milhão repassado pelo Ministério da Saúde e R$ 600 mil da rede de saúde, e integram o processo de modernização do hospital iniciado em 2019, quando foi assumido pela Rede. Está prevista, ainda, a reforma de uma área de 351,9m², específica para o atendimento das urgências, salas de semicríticos, de gesso, redução de fraturas, sala de procedimentos, de aplicação de medicamentos e outros ambientes. O orçamento estimado é de R$ 450 mil e o valor deve ser repassado pelo Estado.

A emergência do Hospital de Estrela é referência para quatro municípios - Estrela, Fazenda Vilanova, Imigrante e Colinas - e dá suporte de especialidades para os municípios de Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, Capitão, Travesseiro, Sério e Westfália. Em 2020, o setor realizou 35.967 atendimentos.

Em junho, foi concluída a modernização e ampliação do Centro Cirúrgico, que passou a ter 680 metros quadrados, aumentou de quatro para cinco o número de salas de cirurgia, de 10 para 12 os leitos de observação dos pacientes e passou a ter um novo Centro de Material Esterilizado. O espaço deve ser ainda mais utilizado nos próximos meses, a partir do convênio para a realização das cirurgias eletivas.