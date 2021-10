Ministério da Saúde faz visita técnica ao Cievs de Caxias do Sul

Representantes do Ministério da Saúde realizaram uma visita técnica na unidade municipal do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs) de Caxias do Sul, localizada no prédio da secretaria municipal da Saúde (SMS). O encontro teve como objetivo conhecer e avaliar a estrutura do serviço, que entrou em operação no ano passado na cidade.

Juliana Argenta Calloni, diretora da Vigilância em Saúde, explica que o órgão encaminhará um relatório com sugestões de melhorias, mas que o retorno inicial da equipe foi positivo. "Foi importante principalmente porque é um serviço novo no município, foi instituído no ano passado. Nós já conseguimos organizar alguns fluxos do processo de trabalho. Temos um desafio muito grande para consolidar o serviço, mas ficamos felizes com essa impressão positiva desses avaliadores em relação ao serviço", destaca.