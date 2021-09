Número de acidentes apresenta queda em Passo Fundo desde 2013

Um levantamento da secretaria municipal de Segurança Pública de Passo Fundo mostrou uma queda acentuada no número de acidentes no perímetro urbano de Passo Fundo entre os anos de 2013 e 2020. Entre os números, foram reduzidos consideravelmente, sobretudo, os casos que envolvem lesões e atropelamentos.

Conforme as estimativas, apesar do aumento da quantidade de veículos em circulação, que subiu de 111,8 mil para 134,5 mil no período, houve uma diminuição de 16,6% de acidentes, 46,9% dos com lesões e 67,7% de atropelamentos. Enquanto, em 2013, foram registrados 3.747 acidentes e esse número foi de 3.123 em 2020. Da mesma forma, os acidentes com lesões caíram de 982 para 521 e os atropelamentos de 149 para 48. Os dados foram coletados pela secretaria de Segurança junto ao Detran-RS, Brigada Militar e Polícia Civil.

O secretário municipal de Segurança Pública, João Darci Gonçalves, justifica que, por trás dos índices, há um esforço de várias frentes. "Destacamos as ações educativas, a colocação de sinalizações, as modificações viárias, a fiscalização e a melhoria dos estudos pontuais realizados sobre os acidentes, suas causas e vítimas potenciais. Além disso, a conscientização dos condutores de veículos, pedestres e demais agentes envolvidos no trânsito, pois todos são responsáveis pela segurança nas vias", pontuou.

Alguns dos motivos elencados para essa redução foram melhorias nas sinalizações e investimento em placas, pinturas de legendas e, ainda, a rápida resposta da prefeitura aos casos em que a sinalização sofre danos, vandalismos e furtos. Além disso, a partir do Núcleo de Educação para o Trânsito e em parceria com a comunidade, escolas e empresas, são desenvolvidas intervenções com diversos públicos voltadas aos direitos e deveres no trânsito. O foco está nas crianças e nos idosos, que são vítimas mais frequentes de atropelamentos.