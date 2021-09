Mais ruas de Canoas recebem asfaltamento

Três ruas ruas de Canoas (La Paz, Santa Bárbara e Paz de Deus) foram pavimentadas nesta semana. Com a meta de asfaltar 100% das ruas do município, a prefeitura de Canoas avança com o programa Asfaltaço.

Desde janeiro deste ano, 37 ruas do bairro Guajuviras e duas do bairro Estância Velha foram pavimentadas, Até o final do segundo semestre, a meta é pavimentar outras nove ruas, distribuídas entre os bairros Guajuviras, São Luis, Mato Grande, Estância Velha, Mathias Velho, Fátima e Marechal Rondon.

Em julho, a prefeitura de Canoas também anunciou a recuperação asfáltica de uma das vias mais esperadas pela população, a avenida Boqueirão. Foi publicado o edital para a licitação da obra, que prevê uma extensão de 3.343 metros nas duas pistas. O custo estimado é de R$ 6.2 milhões. A expectativa é de que as obras comecem a partir de outubro.