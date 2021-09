Preço dos alimentos pressiona inflação em Caxias do Sul

O Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (IPES) da Universidade de Caxias do Sul (UCS) divulgou o Índice de Preços ao Consumidor Caxias do Sul (IPC-UCS) e o valor da cesta básica no município da Serra, calculados com base no mês de agosto. Ambos os índices são calculados e divulgados mensalmente pelo instituto e constituem-se como indicadores da evolução dos preços e do custo de vida na cidade.

De acordo com o instituto, o aumento nos preços em Caxias do Sul, no mês de agosto, foi de 0,85%, com a variação percentual acumulada do IPC-IPES nos últimos doze meses alcançando 8,25%. Os índices são superiores aos do mês de julho, quando a inflação ficou em 0,12%, e o acumulado de doze meses alcançou 7,69%. Dos grupos de itens avaliados, o da alimentação foi o que apresentou a mais expressiva contribuição para o aumento de preços.

Já a cesta básica passou a custar R$ 1.026,69, no mês de agosto, em Caxias do Sul. A alta verificada em relação ao mês de julho foi de R$ 7,52, e o índice de aumento ficou em 0,74%. Dos 47 produtos que compõem a cesta básica, 25 aumentaram de preços. Os dois itens que mais contribuíram para o aumento foram o frango inteiro e a farinha de trigo.