Esteio oferece parcelamento de débitos de impostos

Contribuintes de Esteio que tiverem dívidas administrativas com IPTU, ISS e ISS Simples Nacional agora podem fazer o parcelamento direto no site da Prefeitura, através do botão "e-governo", disponibilizado no menu "Cidadão". Para fazer o parcelamento de dívidas com IPTU, é necessário ter o número de inscrição do imóvel e o CPF ou CNPJ do proprietário e seguir o passo a passo disponibilizado pelo sistema.

Para o parcelamento de ISS e ISS Simples Nacional, é necessário ter o certificado digital da empresa instalado no computador e, da mesma forma, seguir os passos necessários. Para o IPTU (pessoas físicas e jurídicas) e ISS de pessoas físicas, é necessário uma entrada mínima de 20% do valor devido e fazer a quitação do restante em até 48 parcelas com valor mínimo de R$ 84,93. Para o ISS e ISS Simples Nacional de pessoas jurídicas, a entrada também é de 20% e o parcelamento pode ser feito em 48 vezes com parcela mínima de R$ 403,44. As dívidas judiciais e extrajudiciais somente podem ser parceladas diretamente com o setor de Dívida Ativa da secretaria municipal da Fazenda.