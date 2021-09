Escola de Novo Hamburgo é escolhida para evento mundial

Na semana de 3 a 8 de outubro, 100 escolas de todo o mundo apresentarão suas metodologias e projetos na Semana Mundial da Educação, uma iniciativa da organização global T4 Educatio. Com um número expressivo de representantes e projetos relevantes, cinco escolas públicas brasileiras foram escolhidas para compartilhar suas iniciativas.

Do Rio Grande do Sul, Escola Municipal Presidente Affonso Penna, de Novo Hamburgo, foi escolhida. A Semana Mundial da Educação é uma oportunidade para trocar experiências bem-sucedidas na educação, entre escolas e organizações que estão inovando e criando impacto no mundo.

O tema deste ano é Comemoração Escolar, que reúne projetos e resultados apresentados por escolas e organizações de educação. Os responsáveis pelos projetos são apoiados pela Conectando Saberes, uma rede criada em 2015 para aproximar e conectar educadores de todo, com mais de 900 professores em 89 núcleos nas cinco regiões do Brasil.