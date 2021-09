Programa em Santa Maria já entregou R$ 214 mil em crédito

Desde que foi regulamentada em agosto, a reedição do Programa Juro Zero em Santa Maria já liberou R$ 214 mil em empréstimos. Ao todo, 44 empreendimentos foram beneficiados, um número 50% superior do que o registrado no mesmo período de 2020, quando ocorreu a primeira edição do programa. A maior parte das pessoas que contratou empréstimos atua no ramo de serviços, em torno de 52,27%. Profissionais do comércio aparecem logo após, somando 43,18% do total de clientes do Juro Zero. Ainda, 4,55% da quantidade de empréstimos liberados foram para quem está no ramo da produção.

De acordo com informações da Imembuí Microfinanças, que opera o programa, estima-se que o valor liberado até agora sirva para fortalecer até 51 empregos em Santa Maria e criar outros nove. O secretário de Licenciamento e Desburocratização de Santa Maria, Ewerton Falk, avalia que o programa tem sido fundamental para que a crise econômica seja amenizada.

O Juro Zero trabalha com microcrédito produtivo e orientado. Os empréstimos contratados pelo programa variam entre R$ 500 e R$ 5 mil. O empreendedor que contratar o microcrédito deve pagá-lo em até 13 parcelas. Se as 10 primeiras forem pagas sem atraso, a Prefeitura de Santa Maria vai arcar com o valor das últimas três parcelas, que são referentes aos juros.

O Executivo Municipal irá subsidiar até R$ 3 milhões em liberação de microcrédito, ou seja, ainda há margem para mais empreendedores contraírem empréstimos. Quem pode contratar os empréstimos são os autônomos, os microempreendedores individuais e as microempresas (ME).

O faturamento anual do beneficiado não pode ultrapassar R$ 360 mil. A vigência da segunda edição do Programa Juro Zero é de 24 meses.