Campo Bom terá evento acerca da doação de órgãos

A cidade de Campo Bom realizará no dia 5 de outubro, às 19h, no Teatro do CEI, um evento de conscientização sobre a doação de órgãos. Com apoio da prefeitura, a Fundação Ecarta levará ao município o painel "Cultura Doadora: vamos falar sobre doação de órgãos?", em que esclarecerá como funciona o transplante de órgãos, quem pode doar e como proceder, além de sensibilizar a comunidade para a causa. O encontro será gratuito e aberto ao público.

O projeto trata dos diferentes aspectos entre a doação, o transplante e a vida após o transplante. Conforme a entidade, em junho 45.664 adultos e 865 crianças aguardavam por transplante no país entre todos os tipos, segundo o levantamento. Em decorrência da pandemia de Covid-19, no ano passado o número de transplantes feitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) foi o menor em oito anos, o que prejudicou o sistema como um todo. A doação de órgãos e de tecidos de um paciente por morte encefálica salva até oito pessoas e dá qualidade à vida de outros pacientes.