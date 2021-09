Com previsão de 600 empregos, obras em resort de luxo em Canela iniciam em outubro

Já estão sendo comercializadas as unidades do Golden Villagio Laghetto, primeiro resort compartilhado de Canela. O empreendimento será construído na mesma área que abrigou a Casa da Mamãe Noel. Respeitando a tradição histórica do local será feita a revitalização, por exemplo, de uma casa do ano de 1916.

A previsão de entrega é para o primeiro semestre de 2025 e o empreendimento vai gerar mais de 600 empregos para Canela - 350 vagas diretas e 250 indiretas. As obras iniciam em outubro deste ano, e o processo seletivo para a contratações dos operários da construção deve ocorrer nas primeiras semanas de janeiro de 2022.

O Golden Villagio Laghetto segue o modelo de multipropriedades com o conceito de turismo compartilhado, que é sucesso nos principais destinos turísticos do mundo. Com uma estrutura diferenciada, o novo resort de luxo da Serra Gaúcha terá 275 apartamentos com 40 metros quadrados cada, lobby com lareira, playground, piscinas cobertas adulto e infantil, spa, sala de jogos, brinquedoteca, academia, cinema, restaurante, adega e outros benefícios para os proprietários.

Recentemente, ogrupo inaugurou em Gramado o Golden Gramado Resort Laghetto, uma obra de cerca de R$ 400 milhões. Outro empreendimento é o Château du Golden que terá 56 apartamentos de alto luxo em Gramado e previsão de entrega para Páscoa de 2022.