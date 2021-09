Festival do Moscatel de Farroupilha ocorre em novembro

Com a proposta de proporcionar aos visitantes uma tarde ao ar livre, repleta de espumantes, vinhos, gastronomia, música e descontração, o Festival do Moscatel de Farroupilha apresenta a edição Garden 2021. O evento será realizado aos sábados, no mês de novembro, das 15h às 20h, na área externa das vinícolas.

As vinícolas anfitriãs serão Adega Chesini (6 /11), Cave Antiga (13) e Vinhos Cappelletti (20). Além delas, as vinícolas Casa Perini, Cooperativa São João e Vinhos Tonini estarão presentes com seus rótulos. O ingresso, que dá direito a uma taça personalizada do evento com espumante moscatel ou vinho moscato (a escolha do visitante), tem o valor de R$ 30,00. Crianças até 10 anos não pagam.

Para apreciar, o visitante poderá optar se adquire os produtos em taças ou garrafas, sendo que estarão à disposição nos espaços das vinícolas: espumantes moscatel, frisantes moscatel, vinhos moscato, espumantes brut, vinhos tintos, suco de uva e água. Nos três dias, também haverá opções gastronômicas para saborear junto da bebida preferida. O ambiente promete o cenário perfeito, com espaços aconchegantes e música agradável para curtir com amigos e família.

Os ingressos são limitados e estarão à venda a partir desta sexta-feira, 1 de outubro. Para garantir, sugere-se a compra antecipada, junto à secretaria de Turismo de Farroupilha.