São Leopoldo e Unisinos iniciam projeto para preencher vagas de TI

A prefeitura de São Leopoldo lança, nesta quarta-feira (29), o programa Inova São Léo, com ações na área de inovação, que contará como primeira iniciativa o lançamento, em parceria com o Senac e Tecnosinos. Na oportunidade, será apresentado um programa que gerará 3 mil vagas para a realização de cursos gratuitos por jovens de escolas da cidade.

Considerando uma taxa de crescimento médio histórico de 20% ao ano, estima-se que haverá uma demanda latente para o preenchimento de 6 mil novos postos de trabalho no Parque Tecnológico São Leopoldo (Tecnosinos) nos próximos três anos e meio. Os dados comprovam o aquecimento do setor, que com a pandemia, teve um crescimento acelerado. Um estudo da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom) mostra que, até 2024, a demanda por profissionais de tecnologia será de 70 mil vagas por ano, enquanto o número de formados chegará a 46 mil.

O programa consiste na oferta de cursos gratuitos em Tecnologia da Informação (TI) para pessoas entre 15 e 39 anos. No total, serão 12 qualificações, em diversos níveis educacionais, que vão desde o programa Jovem Aprendiz até cursos profissionalizantes e de nível técnico. Com o objetivo de atuar na capacitação de jovens e adultos, a iniciativa busca habilitar os estudantes para o ingresso imediato no mercado de trabalho, atendendo também as demandas das empresas de TI do Tecnosinos.

De acordo com a diretora de Inovação da Unisinos e CEO do Tecnosinos, Susana Kakuta, estima-se que a uma taxa de crescimento médio histórico de 20% ao ano, haverá uma demanda latente para o preenchimento de 6 mil novos postos de trabalho no Parque até 2024. "O programa vai ajudar a ampliar a capacidade de geração de emprego, arrecadação e renda do município. Vai tornar ainda mais consistente a meta de transformar São Leopoldo em referência como Cidade Tecnológica", destaca Susana.

O estudante pode começar como jovem aprendiz, passando pelo técnico de sistemas e linguagens de programação, até cursos que trabalham conceitos e aplicabilidade de tecnologias avançadas com Inteligência Artificial (IA) e Internet das Coisas (IOT), realizando diferentes qualificações. Nesta fase inicial do projeto, serão disponibilizadas 540 vagas distribuídas em 27 turmas. As aulas iniciam em 3 de novembro.