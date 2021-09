Hospital de Canoas registra aumento na doação de órgãos

Apesar de os hospitais de Canoas não realizarem transplantes, o município está entre os que mais capta órgãos no Rio Grande do Sul, conforme dados da secretaria estadual de Saúde. Mesmo durante o período de pandemia, as captações no município não pararam e ainda registraram aumento. No Hospital de Pronto Socorro, de janeiro a julho de 2021, foram autorizados 13 doadores, resultando na captação de 27 órgãos. No mesmo período de 2020, foram nove doadores e 21 órgãos captados.

Os órgãos mais captados no período foram rins, fígados, córneas e pele. Para o diretor técnico do hospital, Vitor Alves, o aumento é muito significativo, principalmente ao se levar em conta o período de pandemia pelo qual ainda estamos passando. O diretor atribui parte destes resultados à equipe da instituição, que desempenha o trabalho que vai desde a identificação de um possível doador até a entrega do órgão na instituição que fará o transplante. "Além de sermos referência em trauma, a equipe realiza um trabalho contínuo de busca ativa, que resulta em muitas captações", afirmou.

O diretor destacou, em meio ao Setembro Verde, que uma das missões de um hospital que atende traumas está ligada à doação de órgãos. "Mesmo em situações do término da vida, nossa missão nos leva a ver que essa perda pode contribuir para a expectativa de vida de outras pessoas que estão necessitando de órgãos", disse Vitor.