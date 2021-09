BR-116 terá bloqueio total em São Leopoldo a partir de quinta-feira

obras na ponte sobre o Rio dos Sinos, em São Leopoldo Devido às, o fluxo de veículos na BR-116 será alterado com interdição total e parcial da pista no sentido Capital-interior, entre o km 246,9 e km 245,3 da rodovia, entre os dias 30 de setembro e 4 de outubro. A partir das 22h da quinta-feira (30), o tráfego será totalmente bloqueado nesse sentido da rodovia.

No sentido contrário, para quem segue em direção a Porto Alegre, o fluxo sofrerá interrupções alternadas, no sistema "pare e siga", ao longo dos trabalhos. A previsão é que os bloqueios ocorram entre a sexta-feira (1) e o sábado (2).

A obra é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). No local ocorre as obras de duplicação da ponte sobre o Rio dos Sinos e a operação envolve o içamento das 20 vigas de concreto pré-moldado que fazem parte da nova estrutura. Conforme a assessoria de imprensa do Dnit, a interrupção total por 80 horas é necessária, pois é preciso 10h somente para montar e desmontar o guindaste que fará a instalação das vigas.

Após a conclusão da colocação das 32 vigas, o Dnit informa que as obras estarão 75% concluídas. A previsão da autarquia é concluir os trabalhos até o primeiro semestre de 2022. Na sequência da instalação das vigas, será iniciada a montagem das pré-lajes e a concretagem das transversinas. Posteriormente, será feita a laje superior de rodagem, dando forma à pista.

Para quem se desloca em direção a Novo Hamburgo é necessário seguir por desvios dentro do município de São Leopoldo. Os desvios serão sinalizados e haverá equipes de moto da Guarda Civil Municipal (GCM) para auxiliar na organização do trânsito. No entanto, há uma restrição de altura para os veículos de até 4,5 metros. Os motoristas devem sair da BR-116 logo após o viaduto sobre a avenida João Corrêa, acessar a via lateral, e na sequência, ingressar na avenida Dom João Becker.

Os condutores deverão seguir pela Dom João Becker, virar à esquerda na rua São Joaquim que terá sentido único e uso obrigatório para veículos pesados, seguir em frente pela Doutor Hildebrand e converter à esquerda na rua Ferraz de Abreu para acessar a avenida Caxias do Sul até o acesso à BR-116. Como alternativa, veículos leves poderão converter à esquerda na ponte 25 de Julho, seguindo pela avenida Caxias do Sul, até a saída para a BR-116. No sentido interior-Capital não será necessário qualquer desvio.