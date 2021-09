Atraso no projeto posterga início das obras no aeroporto de Santo Ângelo

Uma reunião da Associação Comercial, Cultural, Industrial, Serviços e Agropecuária de Santo Ângelo (Acisa) debateu o futuro do Aeroporto Regional Sepé Tiaraju. O diretor do Departamento Aeroportuário do Rio Grande do Sul, Leandro Taborda, falou sobre o andamento do projeto de ampliação do terminal do aeroporto (pista e área de embarque) e informou que a obra deve atrasar 180 dias, em função do processo de finalização do projeto técnico

A partir dessa notícia, uma força-tarefa será criada para debater, acelerar e cobrar o andamento do processo. Já o responsável pelas privatizações, secretário Extraordinário de Parcerias do Rio Grande do Sul, Leonardo Busatto, apresentou dados sobre a concessão do aeroporto com a iniciativa privada. Segundo ele, a concretização da privatização só se torna importante após a conclusão da obra, o que torna a finalização do processo ainda mais urgente.

o projeto executivo de reforma e ampliação do aeroporto Em abril,da cidade das Missões foi apresentado e o contrato para a realização dos serviços assinado. As obras preveem a construção de um novo terminal de passageiros, a ampliação do pátio para aeronaves e melhorias na segurança da pista de pousos e decolagens. Serão aplicados cerca de R$ 40 milhões, oriundos de recursos federais.

Além disso, foi discutida ainda a possibilidade de antecipação dos voos de Santo Ângelo x São Paulo pela Gol Linhas Aéreas. A previsão de início dos voos é junho de 2022. Contudo, essa força-tarefa também deve debater a chance de que os voos comecem a operação antes dessa data.