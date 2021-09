Cooperativa anuncia a abertura de supermercados em Tucunduva e Tuparendi

Durante as comemorações dos 50 anos de atuação da Cotrirosa no município de Tucunduva, o presidente da Cooperativa, Clenir Antônio Dalcin, anunciou a construção de um novo supermercado da rede Super Cotrirosa no município. De acordo com o presidente o início das obras está previsto para o primeiro semestre de 2022, no terreno da cooperativa localizado no Centro da cidade. No local, junto com o supermercado, será construída também a loja agropecuária.

Ainda, o presidente anunciou que estão em andamento as obras onde será instalado o supermercado na cidade de Tuparendi. O empreendimento está localizado na antiga rodoviária do município. Além do supermercado, no local, também terá loja agropecuária. A inauguração está prevista para o primeiro trimestre de 2022.

Segundo Clenir, são dois grandes investimentos que fazem parte do planejamento estratégico da cooperativa. "Vamos investir nesses dois supermercados que são demandas dos associados dos dois municípios, além de serem negócios que trazem bons resultados para a Cooperativa. Em Tucunduva, queremos ampliar nosso espaço, para proporcionar um ambiente maior com todo conforto que aquela comunidade merece. Já em Tuparendi, na cidade, vamos colocar um supermercado, ampliando de 23 para 24 lojas a rede Super Cotrirosa", afirma, lembrando que além desses investimentos, outros estão em andamento também no setor de recebimento de grãos.