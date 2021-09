Loja do Carrefour em shopping de Caxias do Sul passa por revitalização

O Carrefour do Shopping Villagio Caxias passou por reformas em sua estrutura. O espaço, que possui 6.574 metros quadrados de área total, foi inaugurado junto ao empreendimento em 16 de outubro de 1995 e agora foi revitalizado, com a criação de ambientes mais modernos e confortáveis para os usuários.

Segundo Silvio Martins Arruda, diretor do Carrefour Caxias há três anos, esta é a segunda vez que o hipermercado é reformado. "Já havíamos reformado o espaço em outubro de 2018. Desta vez, o mercado continuou em pleno funcionamento durante as obras, que tiveram como objetivo principal trazer modernidade, conforto e facilitar a compra dos clientes", explica.

Conforme o diretor, a reforma ocorreu durante o mês de setembro e foi planejada com o intuito de atualizar os ambientes do mercado e revitalizá-los para melhor atender o público. "Apresentamos um novo conceito em diversos setores, como o de bazar, têxtil e bebidas. Tudo foi planejado para deixar o mercado mais dinâmico, possibilitando que o cliente localize facilmente o setor do seu interesse, além de tornar os ambientes mais agradáveis, com um toque moderno em cores e na decoração", comenta.