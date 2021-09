Caixas de leite se transformam em casas de cachorro em Taquara

Caixas de leite que seriam descartadas estão sendo reaproveitadas em Taquara, através de oficinas nas escolas do município voltadas para produção de casas para cães. As estruturas são doadas para os animais de rua, assim como pessoas com baixa renda ou ONGs que cuidam de cachorros. O projeto é liderado pela voluntária da causa animal Mirinha Paiva, em parceria com a secretaria municipal de Educação, Cultura e Esportes.

Mirina começou sua atuação em defesa dos animais há 18 anos e foi também uma das fundadoras da Associação Protetora dos Animais de Taquara (Apata). Há dois anos ela deixou a ONG, mas continua contribuindo com a causa de forma independente. Ela começou a fazer casas para cães com caixas de leite em 2020, no início da pandemia.

"Estava parada e em casa, além de aposentada, e precisava fazer alguma coisa diferente para manter a mente ocupada. Aí pesquisando na internet encontrei vídeos sobre casinhas de cachorro criadas a partir das caixas de leite, e comecei a fazer em casa. E desde então não parei mais", conta, destacando que, somente no ano passado, ela produziu 97 casinhas, doadas para ONGs da região, outros protetores de animais e para moradores que não tinham como abrigar seus filhotes. Ao todo, 12,3 mil caixas de leite foram reaproveitadas somente no ano passado.

Neste ano, ela decidiu ampliar o projeto e resolveu criar as oficinas para a construção das casas em parceria com as escolas de Taquara, iniciadas a partir de agosto. "Se ano passado eu fiz 97 casinhas sozinha, imagina quantas podem ser feitas com um grupo de pessoas colaborando? Pensando assim, conversei com a prefeita Sirlei Silveira para levar esse projeto aos alunos daqui. Tive uma boa aceitação e, a partir deste momento, as escolas passaram a arrecadar caixinhas, e agora faço as visitas e ensino os estudantes", explica.

O projeto também tem foco na sustentabilidade, por conta do reaproveitamento das caixas de leite. Cada casinha construída é feita com cerca de 130 caixas de leite e sete sacos de ração, usados para cobrir a estrutura após a montagem. Segundo a secretária de Educação, Cultura e Esportes, Carla Silveira, as oficinas são realizadas com alunos integrantes da Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola (Com-Vida), que busca a construção de estratégias para a redução dos impactos ambientais, incluindo o bem-estar animal.

Todas as escolas municipais de Taquara estão arrecadando caixas de leite, para dar continuidade ao projeto após as oficinas. A meta é de que cada escola faça uma nova casinha para os cães por mês.