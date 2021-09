Arroio Grande incrementa programa municipal de casas populares

A demanda habitacional em Arroio Grande e a ausência de programas populares das esferas estadual e federal no município faz com que o projeto Minha Casa, Meu Lar venha sendo intensificado. A iniciativa é voltada ao atendimento às famílias em vulnerabilidade social, com a conquista da casa própria ou a reforma do imóvel já existente. Atualmente, são 474 famílias para receber algum tipo de auxílio nessa área.

O secretário municipal de Trabalho, Habitação e Desenvolvimento Social, Inácio de Souza Lima, explica que a prefeitura mantém o projeto com recursos próprios do Fundo Municipal de Habitação, arrecadados com o índice de 1,5% do ICMS da cidade, liberados de acordo com a necessidade de aplicação nas obras. No entanto, reconhece que para atender toda a demanda habitacional do município será necessário um projeto maior de casas populares, por exemplo. "Temos realizado com muito esforço e a parceria, em alguns casos, da própria família beneficiada, a entrega de obras residenciais importantes. É o mínimo que podemos fazer até que surja um programa federal ou uma outra possibilidade financeira para construirmos novas residências populares", comentou Inácio Lima.

O projeto Minha Casa, Meu Lar em Arroio Grande cumpre os trâmites legais e sociais para a seleção do beneficiado e o secretário Inácio Lima faz questão de deixar isso bem claro. "Tenho certeza que as determinações da prefeitura em se fazer verdadeiramente justiça social é o principal alicerce para o sucesso do projeto. A comunidade entende e aceita os critérios determinados e isso faz toda a diferença", afirma ele. Acrescenta que, após a inscrição no projeto, a pessoa passa por uma avaliação socioeconômica com a visita de uma assistente social até o local e que são priorizados idosos com vulnerabilidade, mulheres que são chefe de famílias e prédios com estrutura danificadas.