Projeto com população de rua retoma atividades presenciais em Novo Hamburgo

As atividades presenciais do projeto social Da Rua Para Noia, que acontecem no Centro Pop de Novo Hamburgo, foram retomadas neste mês. As equipes das áreas de Enfermagem e Psicologia da Universidade Feevale voltaram a realizar atendimentos individuais, adotando os protocolos de prevenção à Covid-19.

Além dos atendimentos, no Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, celebrado em 10 de setembro, foi realizada uma ação com mensagens de apoio e de conscientização sobre a prevenção ao suicídio. O projeto é realizado em Novo Hamburgo por meio de um censo. "Percebemos que existe uma grande demanda em saúde mental da população em situação de rua, o que exige a ampliação e o fortalecimento de políticas públicas nesse campo", destaca a professora Carmem Giongo, do curso de Psicologia da Universidade Feevale e integrante do projeto social.