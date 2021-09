Polícia de Pelotas ultrapassa a marca de 60 dias seguidos sem registrar homicídios dolosos no município

A cidade de Pelotas completou mais de 60 dias (ou dois meses) sem registros de homicídios dolosos. Esse é o período mais longo que o município fica sem registrar esse tipo de crime desde 2018. De acordo com a análise do Observatório de Segurança Pública e Prevenção Social, de março a abril de 2021, a cidade passou 58 dias sem casos. Já em 2020, no período compreendido entre maio a julho, foram 59 dias.

Para a prefeita Paula Mascarenhas, trata-se de vidas preservadas e, principalmente, vidas de jovens, que terão um futuro inteiro pela frente. "É um resultado concreto de uma política pública forte, através do Pacto Pelotas pela Paz, desenvolvida a muitas mãos e por muitas instituições, por meio de uma integração sem precedentes na história do município. É uma satisfação enxergar esse resultado, com tantas vidas preservadas, o que, até pouco tempo atrás, não se via em Pelotas", salientou a gestora.

Conforme o observatório, foram registrados, até o dia 26 deste mês, 20 casos de mortes violenta. O ano de 2021 apresentou a menor taxa de registros, ficando, entre janeiro a agosto, com 5,8 mortes a cada 100 mil habitantes. Em 2017, esse número chegou a 22,6% e, em 2018, a 21,2%. Já em 2019 e 2020, as porcentagens eram de 14,6% e 6,7%, respectivamente.

Para a guarda municipal e coordenadora do Observatório, Cintia Aires, esses números refletem o empenho da prefeitura no que tange à preservação de vidas. "Os resultados positivos de vidas preservadas, tem como parte importante o processo de integração entre as forças de segurança", completou.