Acordo entre prefeitura e MP-RS vai beneficiar 100 famílias em Santo Ângelo

O prefeito de Santo Ângelo, Jacques Barbosa assinou a ordem de serviço para a execução da primeira etapa do projeto Saneamento para Todos, inserido no Plano Municipal de Saneamento Básico Rural. Serão contempladas 100 famílias da sede do distrito de Buriti com a instalação de kits sanitários domiciliares. Os recursos na ordem de R$ 558.402,73 são oriundos do Fundo de Restituição de Bens Lesados do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS).

Os kits individuais de esgotamento sanitário são compostos de fossa séptica e filtros. A iniciativa é realizada em parceria entre a secretaria municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e o MP de Santo Ângelo. O primeiro passo foi a realização de um diagnóstico feito pelos técnicos do município que abordou a situação dos resíduos domésticos e especiais, o abastecimento e água e o esgotamento sanitário.