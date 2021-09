Projeto de parque para animais é apresentado em Caxias do Sul

A prefeitura de Caxias do SUl apresentou o projeto do Parque Municipal de Proteção Animal para os vereadores. O parque será dividido em três partes: uma área de preservação; um parque para visitação e lazer da comunidade, com monumento à lembrança dos animais, local para despedida do animal, sede administrativa (com CTI de resgatados, consultório para atendimento dos animais do canil), casa das ONGs; e o centro de proteção, com alojamentos adequados em diferentes modalidades para cães e gatos.

"O projeto que estamos apresentando é totalmente diferente do que as pessoas esperam de um canil. Porque não é só isso, como diz o nome é um parque de proteção animal, com uma estrutura que eles nunca tiveram", explicou o diretor da secretaria do Meio Ambiente, Henrique Koch. Segundo ele, a área de alojamento dos animais fica totalmente isolada pela mata e com distância suficiente para que não seja visualizada da estrada. Assim, os moradores do entorno não vão perceber os animais no dia a dia, da mesma forma que os animais não verão qualquer movimentação nas proximidades.

"Para quem conhece o canil, para chegar na sede, temos que passar pelos animais. A circulação de pessoas estranhas é estressante para eles. Os novos alojamentos foram pensados para que eles fiquem protegidos do tempo, do frio, mas tenham circulação de ar, além de não terem contato com pessoas estranhas", explica. O projeto também tem um sistema de coleta de dejetos e limpeza do alojamento com perturbação mínima dos animais, e proteção para não haver contaminação do solo. A iniciativa será avaliada pelo Legislativo nas próximas semanas.