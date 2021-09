Prefeitura autoriza duas novas obras em Novo Hamburgo

Duas demandas que eram reivindicações de décadas dos moradores do bairro Rondônia, em Novo Hamburgo, serão atendidas pela prefeitura. A prefeita Fátima Daudt assinou a ordem de início de obras de infraestrutura de macrodrenagem em dois grandes trechos por onde passa o arroio Manteiga.

No primeiro trecho será construída uma nova infraestrutura de esgoto pluvial na rua Dr. João Daniel Hillebrand. No local, o arroio Manteiga receberá uma galeria pré-moldada de concreto, com 56 metros de comprimento, com quatro metros de largura para canalizar o arroio, auxiliando a vazão da água no trecho, saindo os antigos pontilhões de madeira e melhorando a macrodrenagem. A construção terá uma capacidade de suporte de 45 toneladas para trânsito de veículos. Essas obras melhorarão também a mobilidade urbana, sendo mais uma alternativa para ligar os bairros Canudos ao Santo Afonso.

O segundo trecho de obras será na Rua General Cândido Mariano da Silva Rondon entre as ruas Mato Grosso e Bahia. No local, será construída uma galeria de 46 metros de comprimento, por três metros de largura e dois metros de altura, também canalizando o arroio Manteiga e minimizando os riscos de alagamentos. A via também receberá 108 metros de asfalto, com sete metros de largura, nova sinalização viária e passeios públicos com acessibilidade.

Para melhorar ainda mais a macrodrenagem no bairro será construída uma nova rede de drenagem de água pluvial, com 106 metros de comprimento e um metro de diâmetro, conectando as redes da rua Dr. João Daniel Hillebrand e a General Cândido Mariano da Silva Rondon, desembocando as águas no arroio Manteiga. Os investimentos nas obras serão de mais de R$ 1,5 milhão.