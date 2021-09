Estado repasse R$ 3,5 milhões para UTI do hospital de Erechim

O governador do Estado, Eduardo Leite fez a assinatura de convênios referente ao programa Avançar, que tem como propósito destinar recursos financeiros para investimento na saúde. A Fundação Hospitalar Santa Terezinha vai receber R$ 3,5 milhões para reformar e equipar a UTI adulta, ampliar cirurgias e atendimentos.

Além disso, o hospital terá acréscimo de R$ 722 mil ao ano de repasse do Estado. Os recursos a serem repassados se destinam a atender um projeto apresentado pelo hospital, que visa a aquisição de equipamentos para o novo complexo de UTIs, que passará de 20 para 40 leitos e com a implantação da UTI Pediátrica, serviço não disponível na região do Alto Uruguai. De acordo com o prefeito, Paulo Polis, esses convênios são fundamentais para o hospital, visto que a instituição atende prioritariamente o Sistema Único de Saúde (SUS).