Estado repassa à Bento Gonçalves a gerência sobre estrada no Vale dos Vinhedos

O governador Eduardo Leite sancionou a lei que municipaliza o trecho de 13,9 quilômetros da ERS-444, rodovia no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Com isso, a prefeitura passará a administrar o trecho, facilitando o processo de manutenção e conservação, melhorando a trafegabilidade e acessibilidade para os usuários.

"É uma estrada que liga Bento a outros dois municípios. Se queremos pensar no turismo, no desenvolvimento da cidade, precisamos ter cada vez mais investimentos nesta estrada. Agradecemos o governo do Estado e os deputados por ter entendido esse projeto", destaca o prefeito, Guilherme Pasin. O planejamento de ações e melhorias na via já teve início há algumas semanas, com a limpeza e roçada das áreas, operação tapa buracos, e agora será projetada a melhoria na iluminação, passeio público e outras ações necessárias para qualificação do local, segundo o prefeito.

O governador Eduardo Leite destacou a importância do projeto para Bento Gonçalves. "Essa assinatura simboliza o entendimento entre município e estado para resolver algo estratégico para o município em termos de desenvolvimento. São processos que levam tempo, mas que hoje está resolvido e feito encaminhamento. Estamos junto com a prefeitura, com a pavimentação do Vale Aurora, qualificando espaços e oferecendo melhores condições para população", disse.