Canoas e Carazinho vão receber verba federal para a realização de obras

O governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), liberou R$ 1,7 milhão para a continuidade de obras de saneamento básico no Rio Grande do Sul. As cidades gaúchas contempladas pela verba federal são Carazinho e Canoas.

Em Carazinho, será feita ampliação do sistema de esgotamento sanitário, a partir das sub-bacias U1, U2 e complementação da J1. Ao todo, serão 8.481 famílias beneficiadas com a nova infraestrutura. Em abril, a cidade já havia recebido recursos para a mesma obra.

Já no município de Canoas serão investidos mais de R$ 544 mil para a continuidade das obras de manejo de águas pluviais. O valor será aplicado na drenagem urbana sustentável na região da Vala da Curitiba. O município também já recebeu recursos da União em 2021 para esse trecho.

O secretário nacional de Saneamento do Ministério, Pedro Maranhão, reforça que os investimentos no setor garantem que a população tenha mais saúde. "Serviços como tratamento de água e esgoto são essenciais. E a falta de investimentos acarreta uma série de problemas de saúde, reduz a qualidade de vida da população, além de impactar negativamente o meio ambiente", afirma.