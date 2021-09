A partir da sexta-feira (1), a magia da literatura volta à Praça Saldanha Marinha por meio da 48ª Feira do Livro de Santa Maria, um dos eventos mais tradicionais da cidade e da região. Até 16 de outubro, o evento apresenta uma programação cheia de atrações para todos os públicos. Nesta edição, a Feira do Livro será híbrida, com atividades presenciais e online, em função da pandemia. A praça terá 30 bancas para a comercialização de livros. A secretária de Cultura, Rose Carneiro, comemora a volta da feira literária à Praça Saldanha Marinho, casa do evento há décadas. "Tem livro de novo na praça. A Feira vai ser de uma forma diferente. Nela, com uma programação muito bonita, vamos lembrar do nosso patrono de 2020, que é o nosso amigo Guido Isaia, que vai estar sempre na nossa memória", pontua Rose. A Feira do Livro 2021 tem como patrono o médico Leonardo Brasiliense