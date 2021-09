Ingressos para o passeio Trem dos Vales começam a ser vendidos pela internet

A compra de bilhetes para os passeios do Trem dos Vales já pode ser feita pelo site do passeio (tremdosvales.com.br). A edição 2021 terá 52 viagens pela Ferrovia do Trigo, entre Muçum e Guaporé, nos meses de novembro, dezembro e janeiro. A venda dos ingressos iniciou-se no mês de julho, mas os bilhetes, inicialmente, eram comercializados somente por agências de turismo. Agora, eles também podem ser comprados por qualquer pessoa. O valor de cada ingresso é R$ 139,00.

Os percursos das viagens terão saídas das estações de Guaporé (às 9h) e Muçum (às 14h), passando pela Ferrovia do Trigo. O trajeto de 46 quilômetros, que dura cerca de 2h30, apresenta aos turistas 21 túneis e 17 viadutos, entre eles, o V-13, considerado o maior da América do Sul, , em Vespasiano Corrêa. Também fazem parte do passeio os viadutos Pesseguinho e Mula Preta, em Dois Lajeados.

Essa será a terceira edição dos passeios de trem. O projeto é uma iniciativa da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), em parceria com a Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales (Amturvales), que representa os municípios Colinas, Dois Lajeados, Estrela, Guaporé, Muçum, Roca Sales e Vespasiano Corrêa, e conta com o apoio e cooperação da Rumo Logística.