Escola de Pelotas suspende aulas presenciais por caso de Covid-19

As aulas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Doutor Joaquim Assumpção, localizada no Centro de Pelotas, foram suspensas temporariamente devido ao registro de um caso positivo de Covid-19. A instituição notificou a situação à secretaria municipal de Saúde, conforme orienta o plano de contingência local.

Os contactantes identificados foram isolados e encaminhados para testagem pela Vigilância Epidemiológica. A escola ficará fechada até o dia 4 de outubro. O local passará por desinfecção.

Nos próximos dias, uma equipe da Vigilância fará uma visita técnica à escola, com a finalidade de verificar o cumprimento do plano de contingência e orientar a comunidade escolar quanto aos procedimentos. "O mais importante nesse momento é aumentar as medidas de controle, garantir o isolamento e monitorar os contactantes", esclarece a chefe da Vigilância Epidemiológica, Aline Machado da Silva.