Novo fórum de Candelária é oficialmente inaugurado

Apesar de estar funcionando em novo prédio desde meados de agosto, foi inaugurado oficialmente o novo prédio do Fórum de Candelária. O prédio, que estava em construção desde 2014 foi aberto no mês passado, após uma nova empresa assumir as obras.

A construção tem 1.457 metros quadrados, é dividido em três pavimentos, possui vidros espelhados, acessibilidade para deficientes com elevador e banheiros adaptados e características sustentáveis, seguindo a tendência ecológica com um diferencial na última laje, que contém cobertura de grama. O prefeito Nestor Ellwanger, e o desembargador Voltaire de Lima Moraes descerraram a placa alusiva à inauguração do novo prédio da Justiça no município.