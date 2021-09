Programa da RGE traz economia para hospitais gaúchos

A RGE transformou o cenário energético de 11 hospitais nos municípios de sua área de concessão. A ação de Eficiência Energética, que faz parte de um programa da concessionária, tem como objetivo modernizar os sistemas elétricos das instituições de saúde instalando usinas de geração de energia solar e substituindo lâmpadas comuns por tecnologia LED.

No mês de setembro, a distribuidora finalizou 11 obras em hospitais totalizando mais de R$ 3,9 milhões investidos. As cidades beneficiadas foram Segredo, São Pedro do Sul, Estrela, Montenegro, Cachoeirinha, Rolante, Ibirubá, Constantina, Paraí, Coronal Bicaco e Giruá. Somando todas as ações, a RGE estima uma economia de R$ 648 mil ao ano, em todos os hospitais beneficiados.

Para o analista do programa da RGE, Odair Deters, os sistemas implementados nas instituições de saúde são altamente tecnológicos. "É um ganho muito significativo em termos de consumo de energia, economia financeira e avanço de novas tecnologias. As usinas de geração de energia operam de maneira totalmente automatizada e produzem energia de qualidade. Com isso, os hospitais poderão destinar o valor economizado das contas de energia para outras áreas, beneficiando todos os usuários e funcionários", comenta Odair.