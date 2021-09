Parceria ajuda pacientes com câncer em Bento Gonçalves

Quem luta contra o câncer poderá contar com mais um importante auxílio em busca de uma melhoria na saúde. Em uma parceria inédita, a Liga de Combate ao Câncer de Bento Gonçalves passa a oferecer um novo serviço gratuito aos pacientes atendidos pelo SUS no Instituto do Câncer do Hospital Tacchini, que é o oferecimento de suplementos alimentares às pessoas em tratamento oncológico, que passam por quimioterapia ou precisam enfrentar cirurgias.

Os suplementos são um aliado importante para reforçar o organismo, preparando o corpo do paciente para enfrentar os efeitos colaterais do tratamento oncológico ou enfrentar uma cirurgia. Ingeri-los, conforme a orientação de nutricionistas especializados, é uma boa estratégia para ajudar a vencer a batalha contra a doença. Porém, como esses suplementos têm um custo elevado, nem todos conseguem acessá-los devidamente.

"A Liga de Combate ao Câncer de Bento Gonçalves dá mais um passo em direção à um suporte ainda maior aos pacientes acometidos pela doença. Entendemos que essa iniciativa inédita traz mais um benefício que fica à disposição dessas pessoas graças ao trabalho viabilizado pela entidade. É algo que fazemos com muito amor e presteza em benefício da comunidade", destaca a presidente, Maria Lúcia Severa.

Para acessar o auxílio, o paciente em tratamento no hospital passa por um cadastro para estar apto a receber a suplementação necessária. São ofertados suplementos como um destinado para a nutrição de pessoas com necessidades especiais, vitaminas e complemento em pó, usado por quem faz quimioterapia. Todos eles minimizam os efeitos do tratamento oncológico, dando força ao paciente, que acaba se alimentando pouco durante o processo.