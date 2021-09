Taquari discute instalação de praça de pedágio na RSC-287

A instalação de uma praça de pedágio na RSC-287 em Taquari tem causado preocupação à prefeitura, devido aos impactos econômicos que isso pode trazer aos moradores das localidades envolvidas. Por isso, o prefeito André Brito esteve em reunião na sede da empresa vencedora da licitação, Sacyr Concessões, em Santa Cruz do Sul, para tratar da concessão da rodovia.

Essa reunião faz parte de uma série de encontros já realizados, buscando soluções para diminuir os impactos aos moradores, em especial no escoamento da produção agrícola. Entre as decisões acertadas, está o levantamento de todos os acessos existentes na RSC-287 em Taquari, por parte da empresa, para não prejudicar a população. A administração encaminhará uma solicitação ao governo no Estado, solicitando que seja feito um retorno e/ou trevo na rodovia.

"Nossa preocupação é com os possíveis transtornos que isso pode trazer aos moradores. Por isso a importância de levantarmos o número de acessos à rodovia, possibilitando que nossa população não seja prejudica ou tenha suas estradas bloqueadas", destacou André Brito.

A concessão de 204 quilômetros da RSC-287 prevê a duplicação da rodovia entre Tabaí e Santa Maria, com nova pista construída no lado direito, sentido capital/interior. Também haverá a instalação de cinco praças de pedágio, uma delas em Taquari, no quilômetro 47, próximo à ponte do Arroio Capivara.

No local, a cobrança deve iniciar em 2022. Na época do leilão da rodovia, em 18 de dezembro de 2020, a tarifa apresentada pela vencedora era de R$ 3,36 em ambos os sentidos, no entanto, o valor poderá ser atualizado, com base na inflação, até o início da cobrança.