Lajeado apresenta aplicativo para acompanhamento de pacientes

Fazer o acompanhamento da saúde mental dos pacientes de forma mais contínua é um dos princípios do aplicativo BemTeVi, uma plataforma online que passará a integrar o atendimento de pacientes nos Centros de Atenção Psicossocial de Lajeado (CAPS) a partir desta semana. A ferramenta, desenvolvida por uma empresa paulista, será oferecido de forma gratuita aos usuários.

O uso desta ferramenta inovadora faz parte de uma parceria entre o LabiLá - Laboratório de Inovação Governamental e Social do município de Lajeado e a empresa Auá Saúde e Tecnologia, de São Paulo, que vem aprimorando a plataforma dentro do espaço de inovação lajeadense Vibee, da Unimed Vale do Taquari e Rio Pardo. Para o teste da plataforma, a prefeitura já realizou reuniões com médicos da rede para explicar as funcionalidades do aplicativo.

A proposta também foi apresentada nesta quinta-feira a todos os médicos da rede municipal, pois o aplicativo estará disponível para utilização de todos os pacientes que tiverem potencial de indicação de uso da ferramenta. "Uma das nossas estratégias para o desenvolvimento do município é estar em busca da inovação e tecnologia, e dentre as áreas que recebem mais atenção por causa das nossas características e potencialidades estão as áreas de alimentos, da tecnologia da informação, e da saúde", disse o prefeito, Marcelo Caumo.

O aplicativo BemTeVi funciona como uma espécie de diário digital, no qual os pacientes podem registrar e acompanhar sintomas, sentimentos, ações, evoluções e conquistas. O relatório diário será feito por meio de um guia com perguntas e anotações. Além disso, o aplicativo dispõe de um botão de emergência, que deve ser acionado pelo paciente em casos de crise: quando acionado, o botão conduzirá a uma ligação para um contato de emergência do paciente e enviará a localização exata do usuário para que possa ser feito o socorro ou acompanhamento.

As perguntas e os registros do diário dos acientes irão tratar de temas como humor, ansiedade, vida sexual, apetite, sono, pensamentos e percepção, atitudes e impulsos, vida social, tiques e manias, concentração e memória e consumo de substâncias. Para incentivar o uso do aplicativo e o preenchimento do diário, com o passar do tempo o usuário acumula créditos que são revertidos em plantio de árvores para o reflorestamento.