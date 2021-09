Trecho de quase 37 km na ERS-211, no Alto Uruguai, é recuperado

Cerca de R$ 2,2 milhões foram investidos pelo governo do Estado na recuperação da ERS-211, no Alto Uruguai. O trecho de 36,7 quilômetros entre Campinas do Sul e a BR-153, em Erechim, recebeu melhorias nos pontos considerados críticos. Os serviços foram executados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) - vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt).

"Destinamos um aporte histórico de R$ 1,3 bilhão para transformar o panorama da malha rodoviária gaúcha, com obras que não só facilitam o deslocamento da população como também contribuem para o escoamento da produção agropecuária", afirma o secretário, Juvir Costella. "No caso da ERS-211, ela favorecerá o transporte de soja e de produtos da avicultura, tão importantes para a região", enfatiza.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, explica que a revitalização do trecho foi executada com reparos localizados e a substituição do pavimento que apresentava danos. "Realizamos todas as atividades necessárias para restabelecer as condições de tráfego e aumentar a vida útil da rodovia", detalha Faustino. "Após as ações na pista e a implantação de nova sinalização, o trânsito ficará muito mais seguro", finaliza.